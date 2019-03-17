Ankara'dan Kısa Kısa

Muhtar adayları Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir araya geldi.

Park Eymir Sakinleri Derneği (PESDER) tarafından düzenlenen etkinlikte buluşan 11 muhtar adayı, birbirlerini tanıma ve projelerini anlatma fırsatı buldu.

Park Eymir Sakinleri Derneği Başkanı Arif Goriça, Park Eymir Toplu Konutlarında yaklaşık 26 bin kişinin yaşadığını ve 15 bin civarı seçmen olduğunu aktardı.

Düzenlenen toplantıda 11 muhtar adayının seçimde yarışacağını ifade eden Arif Goriça, "İçinde yaşadığımız Park Eymir Sitesi'nde muhtar adaylarımız oldukça fazla. Biz de bütün adaylarımızın birbirini tanıması ve sakinlerimizle projelerini paylaşabilmesi için bir toplantı düzenledik. Buradaki amacımız tüm adaylarımızın birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki seçime girebilmesini sağlamak." diye konuştu.

-CHP Spor Kurulu Gölbaşı'nda toplandı



CHP Spor Kurulu Gölbaşı'nda düzenlene toplantıda bir araya geldi.

CHP Spor Kurulu Koordinatörü Cemal Kaman Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Millet İttifakının İyi Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, İl Genel Meclisi ve İlce Belediye Meclis Üyesi Adayları ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, Millet İttifakının İyi Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy ve İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk etkinlikte bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA