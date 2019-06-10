Ankara'dan İzlanda'ya tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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