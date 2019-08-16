Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

16.08.2019 09:03
Ankara'dan İsrail'in Mescid-i Aksa açıklamasına tepki: Bu çarpık bir zihniyetin göstergesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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