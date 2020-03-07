Ankara'dan gönderilen mektuplar depremzede çocuklara moral oldu

07.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:03

Ankara'dan akranlarının gönderdiği mektuplar Elazığ'daki depremzede çocuklara moral oldu.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkisinin silinmesi için Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Goncalar Solmasın Derneği iş birliğiyle "Bir Tohum Bir Umut Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile Ankara'daki farklı okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin moral vermek, desteklerini iletmek için gönderdiği 250 mektup ve ucunda tohum bulunan kalemler Avukat İbrahim Gök İlkokulu'nda okuyan 250 çocuğa ulaştırıldı.

Ankara'daki akranlarından gelen mektupları okuyan depremzede öğrenciler tohumları okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

"Ankara'dan düşünüp mektup yazmaları çocukları sevince boğdu"

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen çocuklara yönelik sürekli psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Çocukların bu tür etkiliklere ihtiyacı olduğunu aktaran Gürtürk, bu kapsamda Ankara'dan öğrencilerin Elazığ'daki depremzede öğrencilere destek olmak için mektup yazıp, sevgi tohumu gönderdiğini kaydetti.

Böylece her öğrencinin bir fide yetiştirme fırsatı bulduğunu ifade eden Gürtürk, şöyle konuştu:

"Deprem ve depremden sonra artçıların devam etmesi çocukları etkiliyor. Çocukların deprem korkusunu yenmesi için bu tür destek çalışmaları çocuklar üzerinde olumlu etki gösteriyor. Ankara'dan çocukların düşünüp mektup yazmaları buradaki çocukları sevince boğdu. İnşallah çocuklarımız depremin sıkıntılarını hem bizim yürüttüğümüz psikososyal destek hem de bu tür çalışmalarla atlatmış olacaklar."

"İstiyoruz ki yüreklere de cemre düşsün"

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da depremden etkilenen çocukların bu tür desteklere halen ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Depremzede çocukların yüreğine dokunduklarını dile getiren Ormanoğlu, "Ankara'da farklı okullarda öğrenciler proje ile çocuklarımıza 250 mektup yazmışlar, 250 de tohumlu kalem göndermişler. Mektup bizim için önemli bir değer." dedi.

Depremzede çocuklara umut olmak için tohumlu kalem gönderildiğini vurgulayan Ormanoğlu, "Sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekiyoruz. İstiyoruz ki yüreklere de cemre düşsün.

Kendileri küçük ama yürekleri kocaman çocuklara teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz umudumuz çocuklar. Onlarla her şey değişecek. Sevinçler paylaşıldıkça büyür, üzüntüler paylaşıldıkça küçülür. Sevincimizi üzüntümüzü paylaşan Ankara'daki çocuklarımıza duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik tohumu ekiyoruz"

Öğrencilerden Nisa Erol, yaşanan depremden çok etkilendiğini ama herkesin kendilerinin yardımına koştuğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin morallerini artırdığını anlatan Erol, "Hiç tanımadığımız arkadaşlarımız bize tohum gönderdiler, onları ekiyoruz. Çok mutluyuz. Ektiğimiz bu tohumlar bizim için çok önemli." diye konuştu.

Esra Dere de depremin büyüklüğü nedeniyle çok korktuklarını, okulun başlamasının kendilerine büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Dere, "Bugün bize gelen hediyeleri görünce çok sevindim. Bu gönderilen tohumlar bizim için çok önemli. Burada kardeşlik tohumu ekiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA