Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor
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Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor

28.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:31
Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor

Ankara'daki bahçelerinden topladığı doğal salatalık ve domates gibi ürünlerle turşu kuran kadın girişimci, tadına doyum olmaz turşuları Eskişehir'deki dükkanında satmaya başladı.

Ankara'daki bahçelerinden topladığı doğal salatalık ve domates gibi ürünlerle turşu kuran kadın girişimci, tadına doyum olmaz turşuları Eskişehir'deki dükkanında satmaya başladı.

Aslen Ankaralı olan Maviye Ünal bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ile yirmiden fazla turşu çeşidi kurarak Eskişehir'de satmaya başladı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu işi ile annesi ile birlikte uzun yıllardır uğraştığını belirten Ünal, Eskişehir halkının da bu tadı seveceğini düşünerek Kırmızı Toprak Mahallesinde dükkan açtığını kaydetti. Ankara'dan gelen turşularının diğer turşulardan farkının her bidonun el yapımı ve özel soslar ile yapılması olduğunu aktaran Ünal; "Annem, Ankara'da yıllardır turşu kurup satar. Orada sevilen bu doğal ürünü şimdi ikamet ettiğim şehrin insanlara da sunmak amacıyla bu minik dükkanı açtım. Daha yeni bir dükan olmasına rağmen talepten memnunum, anneme daha çok turşu kurmasını rica edeceğim" dedi.

"Kahvaltıyı turşuyla yapan müşterilerim var"

Ünal, çok fazla turşu düşkünü müşterilerinin olduğunu ve bazen kendinin bu sevgi karşısında şaşırdığını da dile getirerek şunları söyledi:

"Müşterilerim gerçekten bazen beni şaşırtabiliyor. Mesela bir müşterim var iş yeri buraya yakın her sabah olmasa da bazı sabahlar kahvaltıyı turşu suyu ve tuşu ile yapıyor ya da bazı müşterilerim var evi arıyor ne yemek yapıldığını öğrenip bana bu yemeğin yanın da hangi turşunun iyi gideceğini soruyor. Hatta yemeği alınan turşuya göre yapanlar bile oluyor bu beni çok şaşırtsa da ürünümün bu denli sevilmesi eni mutlu ediyor." - ESKİŞEHİR

Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor
Ankara'dan gelen ürünlerle kurulan turşular Eskişehir'de yok satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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