Ankara'dan Eskişehir'e gelerek park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı
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Ankara'dan Eskişehir'e gelerek park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

21.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:19
Ankara'dan Eskişehir'e gelerek park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

Eskişehir'de park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin aranan 2 şüpheliden biri Ankara'da yakalandı.

Eskişehir'de park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin aranan 2 şüpheliden biri Ankara'da yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılar Özgür B. ile Ş.Ş'nin Ankara'dan Eskişehir'e gelerek otomobile başka plaka takıp kentten ayrıldıklarını tespit etti.

Zanlılardan "oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan çok sayıda emniyette kaydı bulunan Özgür B, Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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