Ankara'dan, Covid-19 için toplanan AB zirvesinden çıkan sonuç bildirgesine tepki
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Ankara'dan, Covid-19 için toplanan AB zirvesinden çıkan sonuç bildirgesine tepki

AB liderler zirvesi Covid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmanın yollarını arayan 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, krizi acilen atlatmak için Avrupa Komisyonu'nu görevlendirdi.

24.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:50
Ankara'dan, Covid-19 için toplanan AB zirvesinden çıkan sonuç bildirgesine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, ekonomiyi canlandırmak için perşembe günü video konferans aracılığı ile yapılan Avrupa Birliği zirvesinin ardından yayımlanan ve Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini de içeren sonuç bildirgesine tepki gösterdi.

27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, ekonomik krizi acilen atlatmak amacıyla Avrupa Komisyonu'nu görevlendirirken zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetleri de gündeme geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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