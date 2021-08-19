Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı
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Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı

Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Ankara'da yaklaşık 150 bin dolar değerinde antika saat, tespih ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheliler, Bolu'da jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da yaklaşık 150 bin dolar değerinde antika saat, tespih ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheliler, Bolu'da jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinden hırsızlık olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin araçla Anadolu Otoyolu'nda Bolu istikametine gittiğini belirleyerek bölgede bulunan jandarma ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Otoyol üzerinde kontrol noktaları oluşturan jandarma ve polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı iddia edilen hafif ticari aracı Yeniçağa mevkisinde tespit ederek takibe başladı.

Şüpheli şahısların bulunduğu araç, ekiplerin müdahalesi sonucunda otoyolun Rüzgarlar mevkisinde durdurularak arama yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Araç sürücüsü E.Ö. H.Ö. A.Ö. M.K. ve C.Ö ile Z.Ö. ile araçta polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 11 parça halinde tespih, antika olduğu değerlendirilen köstekli saat ile çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Çalınan eşyaların yaklaşık 150 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden Bolu'ya gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Ankara'dan bir AVM'deki dükkandan antika saat, tespih ve ziynet eşyası çalanlar Bolu'da yakalandı - Haberler
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