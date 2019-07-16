Ankara'dan AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek

Ankara'dan AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyinin aldığı kararların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bildirdi

Ankara'dan AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyinin aldığı kararların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bildirdi.

Bakanlık, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 15 Temmuz'da, Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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