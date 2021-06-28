Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç: "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı"
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Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç: "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı"

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç: 'Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı'
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerini hatırlatarak, "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı.

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerini hatırlatarak, "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı." ifadesini kullandı.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satış çadırlarının kurulması için hazırlıkların başladığını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle "aşı olun" çağrısında bulunan Kılınç, "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınç, Kovid-19'la mücadele kapsamında kurban satış yerlerinde alınan tedbirlere değinerek, şunları kaydetti:

"Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burun kapatılacak şekilde maske takılacak. Satıcı ve müşteri arasında en az 2 metre fiziki mesafe olacak. Satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulacak, Kovid-19 ile ilgili tabela asılacak. Kalabalığı önlemek kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü yapılacak. Hayvan satış yerinde uzun süre kalınmayacak. Hayvan satış üniteleri arasında en az 2 metre mesafe olacak ve her ünitede el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. Satıcılar el antiseptiği kullanacak, sık sık ellerini yıkayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç: "Kurban pazarlarında tokalaşma tarihe karıştı" - Haberler Ekonomi
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