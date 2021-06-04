Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
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Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü

Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördüANKARA'da, dün iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla iş yeri ve 14 araç zarar gördü.

Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü

ANKARA'da, dün iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Yangında iş yeri zarar gören Çağdaş Hüneren, "İş yaparken bir anda duman çıkmaya başladı. Patlama sesleri geldi, deprem gibi oldu. Birçok malzeme vardı aşağıda, hepsi yandı" dedi.

Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Gece boyunca iş merkezinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangında zarar gören dükkan ve araçlar için hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre, 20'den fazla iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Araçlardan 4'ünün kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. İş merkezindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 'PATLAMA SESLERİ GELDİ'İş merkezinde dükkanı ve deposu bulunan Çağdaş Hüneren, yangının çıktığı yerin depo olarak kullanıldığını söyledi. Hüneren, "İş yaparken bir anda duman çıkmaya başladı. Patlama sesleri geldi. Çok yoğun bir şekilde duman geldi. İnsanlar dışarı çıkmaya çalışıyordu. Yan dükkanın üst kısmında olan 2-3 kişi aşağı inmeye çalışıyordu. İçeriden zar zor eşyalarımızı toplayıp dışarı doğru kaçtık. Deprem gibi oldu. Birçok malzeme vardı aşağıda. Hepsi yandı. 4 milyonun üzerinde zararı olan dükkanlar var" dedi.Yanan iş yerinde ofisi bulunan Ali Kanlıkoca ise yapılan incelemelerin ardından zararlarını belli olacağını ifade ederek, "Yaklaşık 3 saat içerisinde 15 dükkan yandı. Her yer kül oldu. Bizim ofisimiz yandı. Dükkanlar yan yana olduğu için yangının birbirine sıçraması çok çabuk oldu. Şu an incelemeler yapılıyor. İncelemelerden sonra zararımız belli olacak" diye konuştu.Öte yandan, yangında dumandan etkilenen 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yangının çıkış nedenin araştırılıyor.

Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü
Ankara'daki yangında 20'den fazla iş yeri ile 14 araç zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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