Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 311 şüpheliden 29'u tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 311 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 800 gram esrar, bir kilogram eroin, 800 gram sentetik kannabinoid, 240 gram metamfetamin ve 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 311 zanlıdan 29'u, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 kişi tutuklandı

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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