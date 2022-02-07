Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında geçen hafta 35 kişi tutuklandı - Haberler
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında geçen hafta 35 kişi tutuklandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında geçen hafta 35 kişi tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 31 Ocak-6 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 470 gram eroin ve 340 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 219 zanlıdan 35'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ocak, Güncel, Haber

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