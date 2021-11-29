Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 30 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 30 kişi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da narkotik ekiplerince, 22-28 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da narkotik ekiplerince, 22-28 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 18 kilogram eroin, 11 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 6 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 304 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 30 kişi tutuklandı

Emniyet: Türkeş'i anma etkinliğine katılımcı gibi gelenlerle düzenleyenler arasında arbede çıktı

Emniyet: Türkeş'i anma etkinliğine katılımcı gibi gelenlerle düzenleyenler arasında arbede çıktı

 Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

 Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title