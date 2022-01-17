Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 3-9 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram sentetik kannabinoid ve 6 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 288 zanlıdan 34'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

 Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan katil zanlısı tutuklandı

 İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title