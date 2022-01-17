Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 3-9 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram sentetik kannabinoid ve 6 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 288 zanlıdan 34'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri