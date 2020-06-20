Ankara'daki Ulus 100. Yıl Çarşısı binası yıkım işi ihalesi yapıldı Başkentte Ulus 100. Yıl Çarşısı binasının yıkım işi ihalesi tamamlandı.

Başkentte Ulus 100. Yıl Çarşısı binasının yıkım işi ihalesi tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan kararın ardından, binanın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkım işi ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu'nun yönetimindeki belediye encümeni huzurunda yapılan ihaleye 56 firmanın katıldığı ifade edilen açıklamada, ihalenin Belediyenin sosyal medya hesaplarından ve ABB TV'den canlı yayınlandığı belirtildi.

Muhammen bedeli 699 bin 547 lira olan ihalede en yüksek teklifi 2 milyon 150 bin lirayla Dedeli Yapı Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin verdiği bildirilen açıklamada, sağlanan kazancın Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarılacağı kaydedildi.

"Ankara yeni meydana kavuşacak"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"100. Yıl Çarşısı'nın yıkımıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Ankara Valiliği, Hacı Bayram Camisi ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı lokasyon yeni bir meydana kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi yıkım öncesi çarşıda bulunan esnafın mağdur olmaması için tebligatta bulunurken, ihaleyi kazanan firmayla yapılacak sözleşmenin ardından 180 gün içinde çarşının yıkım işlemleri tamamlanacak."

Kaynak: AA