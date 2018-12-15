Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Şüphelilerin İfadesi Ortaya Çıktı: Hatırlamıyorum

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç TCDD çalışanının ifadeleri ortaya çıktı. Makasçı O.Y, "Makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Üç şüpheli de ifadesinde yolcu giden treninin 1. hattan, gelen treninin ise 2. hattan gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladılar.

"MAKİNİSTLERİN DE HATASI VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. "YHT treni genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum. Ancak makası kaydırıp hattı 1. hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu" dedi.

2018'İN BAŞINDAN BERİ GENELGE VAR

Alınan bilgiye göre, üç görevliye olay sırasında görevlerinin ne olduğu ve kazaya ilişkin bilgileri soruldu. Üç şüpheli de ifadesinde 2018 yılı başı itibarıyla çıkartılan genelge uyarınca, yolcu giden treninin 1. hattan, gelen treninin ise 2. hattan gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladılar.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tren kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Yokuş'un koordinatörlüğünde üç savcı tarafından yürütülen soruşturma sürdürülüyor. Savcılığın olay yerindeki incelemeleri dün gün boyu sürdü ve bugün tamamlandı. Kaza sonrası, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Üç personelin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

NE OLDU?

Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Yüksek Hızlı Tren,Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kaza sonucunda 3 makinist 6 vatandaş olmak üzere 9 ölü, 47 yolcu yaralandı.