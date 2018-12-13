Ankara'daki Tren Kazasından Yaralı Kurtulan Vatandaş Dehşet Anlarını Anlattı
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar dehşet anlarını anlattı. Çınar, "Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık." dedi.
Ankara'da bu sabah meydana gelen yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, Konya'ya iş gezisine gittiğini ifade ederken, kaza anını detaylarıyla anlattı. Çınar, 9 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yüksek hızlı trenin ilk vagonunda yolculuk yapıyordu.
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, felaket anını Sözcü gazetesine şöyle anlattı;
"Konya'ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık."
"KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ"
"Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım."
"ELEKTRİK TELLERİ HER YERDEYDİ"
"İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var"
9 YARALIYLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI
Gizem Çınar'la birlikte 9 kişin Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
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bu yaşanan olaylar bizim ülkemiz de ne bir ilk ne de bir son olacak. hak edenler ceza alsın diyeceğim ama, o bile şüpheli artık. Türkiye olarak bizler başımıza gelen felaketleri çabuk unutan vatandaşlarız. şimdi üzülür 3 gün sonra ee ne yapalım kader der geçeriz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BURASI 2 SINIF ÜLKE DEGİLL SORUMLULARR CEZA ALMALIIICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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at kafalar gelir birazdan azraille elakası yok önlem almadı dölett rete yaptı sanki sizin belediyeler süper iş yapıyor hepsi atkafalı aynı beyinden doldurmuşlar merkese ona buna laf atıyorlar makinistte devlet memuru kim bilir kaç sene önce alındı torpille geldi muhabbeti yapıyorlar az ötede otobüs çarparsa önlem almadın diye ailen seni gömsün o zamanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kemer takmama hastalığı var bizde toplum olarakCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır