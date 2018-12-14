Ankara'daki Tren Faciasının Nedeni Belli Oldu: Makaslar Zamanında Değişmemiş
Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Hattaki iletişim eksikliği ve makasın zamanında değiştirilmemesi faciaya davetiye çıkarmış.
Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilenmakinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi FenFakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif KahanErtik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleritamamlandı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, korkunç olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan incelemeler neticesinde hattaki iletişim eksikliği nedeniyle zamanında makas değiştirilememesi faciaya yol açtı.
İLETİŞİM SORUNU MERCEK ALTINA ALINDI
Yetkililer, iki trenin konumuna müdahele ederek zamanında makas değiştirmeyen kumanda merkezindeki iletişim sorununu mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında kontrolör, tren teşkil memuru (makasçı) ve tren hareket memurunun gözaltına alınması da makas değiştirmede sorun olduğunu gösteriyor.
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ELEKTRIK DOĞALGAZ SU FATURALARI BELİMİZİ BÜKTÜ MARKET ALIŞVERİŞİ BELİMİZİ BÜKTÜ KAFAMIZI BİR ÇEVİRSEK BU BAŞTAKİLERE SÖYLENECEK ÇOK KELAM VAR AMA BELİMİZİ DOĞRULTAMIYORUZ Kİ ::Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Makasçı uyuyormu neCevap Yaz Yayından Kaldır
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O trende bir prof vardı astro fizikci hemde tesadüf öyle mi ? Cern deki prof gibi uçak kazası öylemi ordaki çalışanları bi inceleyin hngi tarihte işe girmişler bu kaza bilinçli gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olan gene garibana oluyor neye acıyaksın Ölen Vatandaşamı ihmalkarlığamı neye biri yazmış vatandaş lastik alamadı diye eksoz emisyon ölcülmedi diye dünyanın faturası kesiliyor boş işlerle uğraşacağına bu işlerle uğraş ki kimsenin canı yanmasın ama siz burdanda nem alırsınız yapım kaldırım enkaz yenileme filan gene para gelecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Takdir-i ilahi, kader, fıtrat deyip herkes sıyrılabilir bundan da.Cevap Yaz Yayından Kaldır