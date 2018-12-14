Ankara'daki Tren Faciasının Nedeni Belli Oldu: Makaslar Zamanında Değişmemiş

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilenmakinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi FenFakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif KahanErtik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleritamamlandı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, korkunç olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan incelemeler neticesinde hattaki iletişim eksikliği nedeniyle zamanında makas değiştirilememesi faciaya yol açtı.

İLETİŞİM SORUNU MERCEK ALTINA ALINDI

Yetkililer, iki trenin konumuna müdahele ederek zamanında makas değiştirmeyen kumanda merkezindeki iletişim sorununu mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında kontrolör, tren teşkil memuru (makasçı) ve tren hareket memurunun gözaltına alınması da makas değiştirmede sorun olduğunu gösteriyor.