Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı nedeniyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı

14.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:42

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Suriye uyruklu şüpheli E.K, Bursa Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay



Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de EYP ile saldırı düzenlenmişti. İçinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine A.B'nin bıraktığı, yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra da infilak ettirdiği belirlenmişti.



Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen zanlılar A.B. ile M.S, M.Ş. ve Z.S, aynı ilçedeki bir hücre evinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara'da iki, Hatay, Adana ve Bursa'da birer zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden A.B'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklanmıştı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yıldırım ilçesinde 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda ise zanlılarla irtibatlı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu E.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA