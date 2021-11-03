Ankara'daki tarihi eser operasyonunda sikke, eski para ve yüzük ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki tarihi eser operasyonunda sikke, eski para ve yüzük ele geçirildi

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Ankara'daki tarihi eser operasyonunda sikke, eski para ve yüzük ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük ele geçirildi.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Karacaören Mahallesi'nde A.İ'nin elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.İ. gözaltına alındı.

Ekipler, A.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada, 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük buldu.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan A.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu

Son dakika: Konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu

 Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü

Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title