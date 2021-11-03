Ankara'daki tarihi eser operasyonunda sikke, eski para ve yüzük ele geçirildi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük ele geçirildi.
ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Karacaören Mahallesi'nde A.İ'nin elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli A.İ. gözaltına alındı.
Ekipler, A.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada, 73 sikke, 15 eski para ile 6 yüzük buldu.
Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan A.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.