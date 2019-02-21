Ankara'daki Taciz İddiası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hiçbir kadının tacizi hak edecek bir davranışla karşı karşıya getirilemeyeceğini söyledi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğal gaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı.

Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden ortak alanları olan, menfaatlerini ilgilendiren bölgelerde doğal gaz araması yapılmamasını istediğini anlatan Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." dedi.

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin, "Hayır biz Fransa, İtalya, ABD, Katar ile arama ile yapacağız." dediğini ifade eden Özkoç, Türkiye'nin de çok haklı nedenlerden dolayı "Siz bizim bu ortak çıkarlarımızla ilgili sorunlar halledilmeden böyle bir şey yaparsanız biz de doğal gaz ararız." karşılığını verdiğini vurguladı. Özkoç, "Bizim ortak çıkarlarımıza rağmen Katar'ın orada arama yapmasına AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hiçbir şey söylememektedir? Savunma sanayimizin belkemiği olan fabrikamızı Katar ordusuna teslim ediyorsun da 'sizin burada ne işiniz var' diye neden sormuyorsun? Dışişleri Bakanı, milli menfaatlerimiz karşısında fiili girişimde bulunan Katar ile ilgili tek söz söylemiyor." diye konuştu.

"İçişleri Bakanı çok tehlikeli işler yapıyor"

Ankara'daki bir eylemde gözaltına alınan Merve Demirel'in taciz edildiği iddialarına da değinen Özkoç, "Kadının abisi DHKP-C'li, babası FETÖ'cü" denilerek, bu istismarın meşru hale getirildiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bir bakana yakışır mı? İçişleri Bakanı çok tehlikeli işler yapıyor, 'gerekirse vurun, dövün, taciz edin' diyor. İçişleri Bakanı derhal görevinden istifa etmelidir. Mahkeme karşısına çıkmamış hiç kimse suçlu değildir. Mahkeme karşısına çıkarıldı, suçlu bulundu... Hiçbir kadın tacizi hak edecek bir davranışla karşı karşıya getirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Sarayın bahçesine oyun alanları kurun"

Türkiye'nin yoksulluk sorunuyla karşı karşıya bulunduğunu öne süren Özkoç, saatlerce tanzim satış noktalarında bekleyen vatandaşların, iflas eden iş adamlarının olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, oğluyla ilgili bir okçuluk federasyonunun açılışını yaptığını anlatan Özkoç, "Sayın Erdoğan, oğlunuzla, oğullarınızla ilgili bir meşguliyet alanı arıyorsanız sarayın bahçesinde oyun alanları kurun, ok atılacak alanlar... Havuz yapın, çocuklarınız orada gemicikler yüzdürsünler. İlgilenmeniz gereken konular boyunuzu aşmışken çocuklarınızın oyun alanlarıyla ilgili Türkiye'yi meşgul etmeyin." dedi.

Erdoğan'ın, CHP'yi teröre destek vermekle suçladığını belirten gazeteciye Özkoç, şöyle karşılık verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde terör örgütü olarak adlandırılan bir örgüt vardır FETÖ. FETÖ'ye yardım, yataklık yapan kişi bugün AKP Genel Başkanı Erdoğan'dır. Bununla ilgili yargılanmalıdır. Terör örgütü PKK'nın, Habur'dan Türkiye'ye girmesine, hendek kazmasına, TSK'nın evlatlarının şehit düşmesine neden olacak imkanı yaratan bir emri vermiştir. Bu emri veren kişi olarak da AKP Genel Başkanı. Bulunduğu görevi kötüye kullanmak, terör örgütleriyle ilişkide bulunmak, onlara yardım ve yataklık suçundan yargılanmalıdır. Türkiye'de terör örgütüyle ilişkide bulunan, onlara imkan tanıyan, yardım yataklık yapan, Türkiye'yi diğer ülkelerin gözü önünde beka sorunu olan bir ülke konumuna düşüren tek bir kişi vardır; Erdoğan'dır. "

Özkoç, başka bir soru üzerine ise İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının süresi içinde İl Seçim Kuruluna bildirilmemesinin komplo olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA