Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

10.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:30

Ankara'da suç örgütü kurarak atık toplama ihalelerine katılanlardan haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara'da suç örgütü kurarak atık toplama ihalelerine katılanlardan haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Elebaşılığını kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un yaptığı suç örgütünün, Ankara'da atık toplama ihalesini alanlarla esnaftan örgütün korkutucu gücünü kullanarak "komisyon" adı altında para istedikleri, vermeyenlere silahlı saldırıda bulundukları bildirildi.

Örgütün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirtilen "Hoca" lakaplı İ.S'nin de böyle bir vakıf olmamasına rağmen kendisini "Ayasofya Vakfı Başkanı" olarak tanıttığı, yerel gazete ve internet sitelerinde bununla ilgili haber yaptırdığı ifade edildi.

Bu şekilde güven sağlayan şüphelinin, çeşitli vaatlerde bulunarak birçok kişiden para aldığı ve örgüte haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "tutuklu ve hükümlünün kaçırılması", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karıştıkları belirtildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek ve senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

İlgili Haberler

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Perihan Savaş Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:35:41. #1.15#
title