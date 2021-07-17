Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
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Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamında ekipler, kaçak yollarla sahte içki yapımı için ülkeye sokulan metil alkol karıştırılmış etil alkolün bayram öncesi eğlence mekanlarında içki olarak müşterilere sunulacağı bilgisine ulaştı.

Yenimahalle ilçesinde üç ayrı depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda metil alkol oranı yüksek 12 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Ö.A, B.Ç. ve O.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen etil alkol, Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında basına gösterildi.

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'daki sahte içki operasyonunda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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