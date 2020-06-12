Ankara'daki sağanakta 250 ev ve iş yerini su bastı
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Ankara'daki sağanakta 250 ev ve iş yerini su bastı

ANKARA'da, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastığı belirlendi.

Ankara'daki sağanakta 250 ev ve iş yerini su bastı
12.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:07

ANKARA'da, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastığı belirlendi. Kent merkezine saatte ortalama metrekare başı 24,6 kilo, yer yer ise 30 kilo yağış düştüğü belirtildi. Su baskınlarının izlerinin silindiği şehirde hayat, normale döndü.

Başkentte, dün saat 19.00'dan itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat devam eden şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçlar, alt geçitlerde sular altına kaldı. Ayrıca su basan dükkanını temizlemeye çalışan berber Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi. Kentte hayatı felç eden sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda ihbar yapıldı. Ekipler, gece boyunca kentte temizlik çalışması yaptı. Halk ise su basan ev ve iş yerlerini temizledi. 

250 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTIAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, merkeze saatte ortalama metrekare başı 24,6 kilo, yer yer ise 30 kilo yağış düştüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Başkent 153 hattına yaklaşık 900, Ankara İtfaiyesi'ne ise yaklaşık 1500 ihbar ulaşmış, mükerrer olmayan toplamda yaklaşık 1500 ihbara belediye ekiplerimiz müdahalede bulunmuştur. Yaklaşık 250 ev ve iş yeri su baskını ihbarı ile de belediyemiz tek tek ilgilenmiştir. ASKİ, Kent Estetiği Dairesi, İtfaiye, Fen İşleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ekipleri olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 430 araç 840 personel ile yağışın olumsuzluklarına karşı müdahalede bulunmuştur."

GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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