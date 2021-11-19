Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel

Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.

ANKARA (İHA) - Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişinin yaralanmıştı, 2 kişide yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktı görüldü.

Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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