Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel
Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.
ANKARA (İHA) - Ankara'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.
Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişinin yaralanmıştı, 2 kişide yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktı görüldü.