Ankara'daki otobüse ateş etme olayının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şoförü ile tartışıp yanındaki silahla otobüse ateş eden şahsın yaşattığı korku dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şoförü ile tartışıp yanındaki silahla otobüse ateş eden şahsın yaşattığı korku dolu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sularında Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile trafikte yol vermeme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı. Güven D. kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alırken, korku dolu o anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı