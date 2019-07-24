Ankara'daki OSB başkanları bir araya geldi

Ankara'daki organize sanayi bölgelerinin (OSB) yönetim kurulu başkanları Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.

İvedik OSB'deki Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Şahin, OSB'lerdeki sorunların konuşulup istişare edilerek fikir ya da eylem birliğinin inşası için buluştuklarını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay birer sunum yaparak, Ankara'daki OSB'lerin sorunlarını paylaştı.

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in ev sahipliğindeki toplantıya Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Kaynak: AA