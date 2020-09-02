Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1
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Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1

Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyorANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 3 bin dönüm araziye yayılan yangınının kontrol altına alınması için ekipler, çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor-1
02.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:24

Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 3 bin dönüm araziye yayılan yangınının kontrol altına alınması için ekipler, çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor. İlçeye bağlı Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde, dün saat 16.20'de yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'nce 27 arazöz, 2 uçak, 6 helikopter, 8 dozer ile 650 kişilik personel sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük araziye yayıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın nedeniyle Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri, tahliye edildi. Belenören ve Sarıkaya mahallelerinde de tedbirler alındı. Havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen hala kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti. MANSUR YAVAŞ: İNŞALLAH BUGÜN BİTİRİRİZ

Sabahın ilk saatlerinde bölgeyi kaplayan duman bulutu nedeniyle bir süre havadan müdahale edilemedi. Duman bulutunun dağılmasının ardından helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirildi. Yer yer söndürülen ancak henüz kontrol altına alınamayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan sabah saatlerinde bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yetkililerden bilgi aldı. Yavaş, "İş makineleri ve tankerlerle çalışıyoruz ama coğrafya rahat çalışmamıza uygun değil. Şimdi yerinden bakacağız, biraz havadan takviye gerekiyor. Çünkü her yere ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. Biraz üzgünüz, inşallah bugün bitiririz" dedi.

Kaynak: DHA

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