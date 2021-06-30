Ankara'daki muhtarlık seçiminde 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin karar açıklandı
Ankara'nın Haymana ilçesindeki muhtarlık seçiminde yaşanan kavga sonucu Halil Ali Akçil'i öldüren Fatih Ç.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Ankara'nın Haymana ilçesindeki muhtarlık seçiminde yaşanan kavga sonucu Halil Ali Akçil'i öldüren Fatih Ç.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Ç., sanık avukatı ve maktulün yakınları katıldı.
Haymana'daki 31 Mart 2019 tarihindeki muhtarlık seçiminde bıçaklı saldırıya uğrayan Akçil, oyların sayılmasının ardından muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetmişti. Yaşanan bıçaklı saldırı sonrası Çaldağ Mahalle Muhtarı Salih Y. ve damadı Fatih Ç. olayın faili olarak yakalanmıştı.
Olayı kasten işlemediğini öne süren Fatih Ç., " Yaşanan gerginliğin etkisinde kalarak istemediğim bir sonuçla karşı karşıya kaldım. Kendimi kaybetmiştim, keşke yapmasaydım pişmanım" dedi.
Esasa karşı son savunmasını yapan Fatih Ç.'nin beyanını dinleyen mahkeme heyeti, Fatih Ç. hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken tutuksuz yargılanan diğer sanık Salih Y. hakkında ise beraat kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı