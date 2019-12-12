Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı
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Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı

Başkentte, mezat salonlarındaki ihalelere tehditle başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. yakalandı.

12.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:06
Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı

Başkentte, mezat salonlarındaki ihalelere tehditle başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. yakalandı.

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütüne 18 Ekim'de, İl Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 88 şüpheliden 79'u gözaltına alındı, bunlardan 23'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, örgütün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. ise dün polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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