Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi
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Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

- Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi Ankara'nın Sincan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe zabıta ekiplerince yapılan korsan servis araçları denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edilirken, 56 servis şoförüne idari para cezası uygulandı.

- Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe zabıta ekiplerince yapılan korsan servis araçları denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edilirken, 56 servis şoförüne idari para cezası uygulandı.

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe zabıta ekipleri, Temelli Organize Sanayi bölgesi yolu üzerinde korsan servis araçlarının önlenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kontrol edilen 650 servis aracından 5'i trafikten men edildi. Kontrollerde ayrıca 56 servis şoförüne de toplamda 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi
Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi
Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi
Ankara'daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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