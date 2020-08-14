Ankara'daki koronavirüs denetimlerinde 206 bin lira ceza yazıldı ANKARA Valiliği'nce, 24 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında 13 bin 200 market ve 1454 pazar yerinde denetim yapıldı.

ANKARA Valiliği'nce, 24 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında 13 bin 200 market ve 1454 pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde, toplam 206 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da 24 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında 13 bin 200 market ve 1454 pazar yeri denetlenmiş, bu denetimlerde toplam 206 bin 76 lira idari para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, önlemimizi alalım" denildi.

Kaynak: DHA