Ankara'daki Kasım Dede Türbesi ve Mescidi Onarıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Kasım Dede türbesi ve mescidi belediye tarafından onarılarak yeniden halkın ziyaretine açıldı.



Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, Takke mahallesinde bulunan Kasım Dede türbesi ve mescidinin yeniden onarıldığını söyledi.



Kasım Dede'nin ilçenin manevi şahsiyetlerinden olduğunu ve halkın ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi.



Türbenin çevresinde, çevre düzenlemesinde bulunduklarına değinen Yalçın, şunları söyledi.



"Türbenin etrafında ağaçlandırma çalışması yapıldı. Türbe elden geçirilerek onarılırken, halkın ziyaretine yeniden açıldı. Mescidin bakımı onarımı ve zemin halıları değiştirildi. Manevi şahsiyetlerimize ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya davam edeceğiz. Çünkü bu şahsiyetler halka mal olmuş zatlardır. Kasım Dede Genç Osman'ın Bağdat'ı fethi sırasında bölgede yaşamış, Güdül'ün manevi lideri olarak anılan bir veli olduğu bilinmektedir."