Ankara'daki kar yağışı kartpostalları aratmadı
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Ankara'daki kar yağışı kartpostalları aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'daki kar yağışı kartpostalları aratmadı

Ankara'da hakim olan kar yağışıyla birlikte Keçiören'deki cadde ve sokaklar tamamen beyaz örtüye bürünürken Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

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Ankara'da hakim olan kar yağışıyla birlikte Keçiören'deki cadde ve sokaklar tamamen beyaz örtüye bürünürken Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen park, bahçe ve rekreasyon alanlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Ankara genelinde etkisini hissettiren kar yağışı Keçiören'deki kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kar yağışı başlar başlamaz yol ve kaldırımlarımızda küreme ve tuzlama çalışmalarımızı başlattık. Bir yandan da kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaralar var. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkanı sunuyor" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz"

Kar manzarasını ölümsüzleştirmek isteyenleri Keçiören'e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "2008 yılında hizmete soktuğumuz teleferiğimiz ilçemizdeki beyaz örtüyü kuşbakışı seyir imkanı sunuyor. Aynı zamanda Atatürk Botanik Bahçemizde oluşan kar manzaraları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Şehrimize kazandırdığımız eserler her mevsim güzel, her mevsim daha yaşlanabilir bir Keçiören'in fotoğrafını ortaya koyuyor. Keçiören'deki eşsiz manzaraya ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'daki kar yağışı kartpostalları aratmadı
Ankara'daki kar yağışı kartpostalları aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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