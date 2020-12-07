Ankara'daki kadın cinayetine "aldatma" bahanesi
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Ankara'daki kadın cinayetine "aldatma" bahanesi

07.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:23
Ankara'daki kadın cinayetine

Ankara'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı silahla vurarak öldüren Fatih Alşan, ifadesinde aldatıldığı için cinayeti işlediğini öne sürdü.

Ankara'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı silahla vurarak öldüren Fatih Alşan, ifadesinde aldatıldığı için cinayeti işlediğini öne sürdü. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Alşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Alşan, eski nişanlısı Yasemin Aydın'a kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Aydın'ı Akyurt'taki evinden otomobille alan Alşan, barışmak istediğini belirtti. Aydın'ın barışma isteğini kabul etmeyince çift arasında tartışma çıktı. Alşan, araçtan inmek isteyen Aydın'ı silahla vurarak öldürdü. Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan şüpheli, İstanbul istikametine devam etti. Yol üzerinde bir yakınını arayan şüpheli, cinayet işlediğini söyledi. Cinayetin ihbar edilmesi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul polisine, şüphelinin oraya hareket halinde olduğu bilgisi verildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin mahkemedeki ifadesinde, Aydın'ı kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara'daki kadın cinayetine 'aldatma' bahanesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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