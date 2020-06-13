Ankara'daki kadın cinayeti aydınlatıldı
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Ankara'daki kadın cinayeti aydınlatıldı

Ankara'da 5 Haziran Cuma günü Carmen Florentina Aydoğan isimli şahsı öldüren S.İ. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Ankara'daki kadın cinayeti aydınlatıldı
13.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:51

Ankara'da 5 Haziran Cuma günü Carmen Florentina Aydoğan isimli şahsı öldüren S.İ. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Ankara'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 5 Haziran Cuma günü saat 14.00 sıralarında ateşli silah vurularak öldürülen Carmen Florentina Aydoğan'nın katili S.İ. ve S.İ.'ye olayda kullandığı suç aleti tabancayı para karşılığında temin eden Ö.S. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. S.İ. ve Ö.S. çıkarıldıkları adli mercilerce Carmen Florentina Aydoğan 'nın ölümünden suçlu bulunarak tutulandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından edinilen bilgiye göre şüpheli S.İ.'nin olay yerinden kaçarken kullanmış olduğu suç aletini bahse konu olay yeri adresi yakınlarında atarak firar ettiği anlaşıldı. Olay yeri adresten başlamak suretiyle çevrede bulunan apartman, iş yerleri başta olmak üzere 50 kilometrelik alanda bulunan; 12 mobese, 87 farklı noktadan toplam 147 güvenlik kamera görüntüsü taranarak şüpheli S.İ.'nin olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzakta bir ikamette saklandığı tespit edildi. Yapılan titiz çalışmaların ardından şüpheli S.İ. 8 Haziran Pazartesi günü yakalanarak göz altına alındı. S.İ.'nin olayda kullandığı suç aleti tabancayı para karşılığı temin ettiği tespit edilen Ö.S. isimli şahıs da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği tarafından, Carmen Florentina Aydoğan isimli vatandaşın ölümünden sorumlu tutulan S.İ. ve Ö.S. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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