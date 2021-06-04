Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalar sonucu, 523 kilogram mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 728 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 504 adet uyuşturucu hap ve 282,57 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin