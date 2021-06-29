Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasındaki operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 4 milyon 853 bin boş makaron, 14 bin 234 cinsel içerikli ürün, 8 bin 800 dolu makaron, 1076 sökülmüş bandrol, 600 puro, 382 muhtelif eşya, 35 paket kaçak sigara, 189 kilogram tütün, 69 kartuş, 69 fişek, 32 cep telefonu, 3 tüfek ile 2 tabancanın ele geçirildiği, 26 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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