Kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 6-12 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 milyon 250 bin 400 boş makaron, 63 bin 300 dolu makaron, 31 bin 770 adet tıbbi ilaç, 16 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 210 kaçak sigara, 950 cinsel içerikli ürün, 305 alkollü içki etiketi, 263 kilogram tütün, 166 litre sahte alkollü içki, 145 elektronik/muhtelif eşya, 108 adet zayıflama hapı, 105 adet boş tıbbi ilaç kutusu, 90 sahte bandrol, 50 adet puro ve 46 cep telefonu ele geçirildi.