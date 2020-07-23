Ankara'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Ankaralı besiciler, günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü kara yolundaki hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Pazara geldiklerinde kurbanlıklarını araçlardan indiren besiciler, müşterilerini bekliyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra besicilerle pazarlık yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarlıklar da sosyal mesafeyi sağlamak için sopalarla yapılıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar bin 200 lira ile 2 bin 500 lira, büyükbaşlar ise 7 bin lira ile 25 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, pazarda gazetecilere, canlı hayvan pazarlarının İç Anadolu'ya hizmet verdiğini kaydetti.

Bayram öncesi pazarda yoğunluk olduğunu anlatan Demirbaş, "Pazara giren tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçerek alıcılarıyla buluşuyor." dedi.

Besici Ali Kılıç da bugüne kadar kurbanlıklara yaylalarda baktıklarını belirterek, "Bugün alıcıyla buluşmak için pazara indik. Fiyatlar beklentimizin altında kaldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA