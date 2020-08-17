Ankara'daki futbol kulüpleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı Ankara'daki futbol kulüpleri, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Ankara'daki futbol kulüpleri, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı ama güneş o gün hiç doğmadı. En karanlık gecemiz, en karanlık sabahımız oldu. 17 Ağustos 1999 Depremi'nde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübü de "17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Ankara Keçiörengücü Kulübü, mesajında "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Ankara temsilcisi Osmanlıspor Futbol Kulübü ise "17 Ağustos 1999 03.02 unutmadık" fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz..." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA