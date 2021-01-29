Ankara'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Ankara'da çok sayıda kadını fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara'da çok sayıda kadını fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 4'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden O.K, O.D, M.B. ve E.D. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de, kadınları tehdit edip fuhuş yapmaya zorladıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermi ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl