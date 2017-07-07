Ankara'daki Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'daki Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com