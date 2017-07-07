Ankara'daki Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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