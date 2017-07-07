Ankara'daki Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Adliyede soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulanan 2 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verildi. Bu kişiler yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Savcılık, diğer 14 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasını, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.



Talepleri değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'nün ışık evlerinde görevli oldukları iddia edilen 4 kişinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.