Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

27.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:32
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, biri sivil mahrem imam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, biri sivil mahrem imam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan emekli tuğgeneraller C.Ç, N.C, S.A. ile bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara ve daha önce görev yaptıkları illerde, büfe, bakkal, market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile bağlı oldukları mahrem imamların kullanımındaki operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen emekli askerler ve mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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