Ankara'daki fail meçhul hırsızlık olaylarını jandarma aydınlattı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarına ve bir yangın olayına karışan 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 1-29 Ocak tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faali meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan H.A., B.B., İ.B. ve S.N. adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T., R.C., B.O. ve İ.E. adlı şahıslar tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

29 Ekim, 15 Kasım 2021 ve 15 Ocak tarihlerinde Mamak ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yedi hobi bahçesi ve ayrı bağ evinden 1 adet takım çantası, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet matkap, 11 adet kurban kesme bıçağı ve 5 litre benzin, 2 adet güneş paneli, 3 adet akü, 1 adet ağaç kesme dekobaj aleti, 1 adet jet taşı, 1 adet teleskobik dürbün, 1 adet CD çalar, 1 adet cep telefonu, 60 adet ev araç gereci, 1 adet radyo, 1 adet hızar makinesi, 1 adet bal süzme makinesi, 2 adet spiral taşı ve 1 adet su motoru hırsızlığı olayları gerçekleşti. JASAT ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu hırsızlık olaylarını K.P., F.B. ve Ü.C.A isimli şahısların araç ile gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malzemeleri Altındağ ilçesinde sattıkları tespit edildi.

30 Kasım 2021'de Ayaş ilçesi Ortabereket Mahallesi'nde bir şahsa ait hobi bahçesinden piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan termosifon ve bin TL olan şarjlı matkap, 16 Aralık 2021'de Ayaş ilçesi Uğurçayırı Mahallesi Balçiçek mevkiinde faaliyet gösteren bir otelin hurdalık bölümünden yaklaşık 2 ton inşaat kalıbı, 10 Aralık 2021 günü Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde hobi bahçesinden yaklaşık 40 bin TL değerinde 2 ton demir profil malzemesi çalındı. Şüphelilerden K.P. ve F.B. adlı şahıs Altındağ ilçesinde yakalandı. Şüpheli Ü.C.A.'nın ise 24 Ocak tarihinde çeşitli suçlardan tutuklandığı ve Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olduğu tespit edildi.

2 Ocak'ta Haymana ilçesi Evliyafakı Mahallesi'nde 8 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K. ve U.Ç. adlı şahıslar da yakalandı. H.K. adlı şahıs tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

14 Ocak tarihinde Bala ilçesi Küçükcamili Mahallesi'nde H.S.G. isimli şahsın evinde çıkan yangınla ilgili olarak yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin B.K., C.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

15 Ocak tarihinde Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir iş yerinde meydana gelen bakır kablo hırsızlığı ile ilgili yapılan araştırma neticesinde olayı B.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

22 Ekim ve 2 Aralık 2021 tarihlerinde Etimesgut ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan F.Ç.'nin başka bir hırsızlık suçundan 17 Ocak tarihinden itibaren tutuklu olduğu tespit edildi.

2 Kasım 2021 tarihinde Etimesgut ilçesinde evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.B. adlı şahsın çeşitli suçlardan 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 yıl 9 ay 161 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu anlaşıldı.

11 Ocak tarihinde Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen T.G. adlı şahıs da yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa