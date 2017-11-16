Ankara'daki Eski Emniyet Mensuplarına Yönelik Fetö Operasyonu

Ankara merkezli 30 ilde, eski emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Manisa'da 2 zanlı yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski polis memuru A.K'yi Alaşehir, eski polis memuru M.K'yi de Kırkağaç ilçesinde gözaltına aldı.



Zanlılar A.K. ve M.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderilecek.