Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
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Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet yürütenlere yönelik 9 Temmuz'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 8'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen silinen doküman ve resimler, siber uzmanlarca dijital kazıma yapılarak, geri getirildi. Yapılan incelemelerde; DEAŞ terör örgütü mensuplarının infaz görüntülerine ait fotoğraflar ve örgütü simgeleyen bez parçası görüntülerinin yer aldığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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