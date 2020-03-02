Ankara'daki cinayet
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Ankara'daki cinayet

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün eşini silahla öldüren, Keçiören ilçesindeki evde ölü bulunan zanlının intihar ettiği belirlendi.

02.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:44
Ankara'daki cinayet

'nın Kahramankazan ilçesinde dün eşini silahla öldüren, ilçesindeki evde ölü bulunan zanlının intihar ettiği belirlendi.

Eşi Gamze S'yi (30) tüfekle öldüren Hasan S'nin cesedinin bulunduğu Keçiören ilçesindeki evin ilk eşinden olan oğlu Emre S'ye ait olduğu öğrenildi.

Hasan S'nin evde suç aleti silahla intihar ettiği belirlendi.

Emre S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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